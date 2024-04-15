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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الأربعاء.. "الجرائم الإلكترونية.. الابتزاز الإلكتروني نموذجا" محاضرة بآداب عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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تستضيف كلية الآداب بجامعة عين شمس، تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تحت عنوان “الجرائم الإلكترونية: الابتزاز الإلكتروني نموذجا ”، وذلك بدعم من  محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وغادة فاروق، نائبة الرئيس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى حنان كامل متولي، عميدة الكلية، و حنان سالم، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و شيماء مجدي حسين أحمد، مديرة وحدة الدراسات الاجتماعية والتنموية.

ستحاضر هذة الندوة رانيا حاكم، الأستاذ المساعد في علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس والتي تعقد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بالمدرج السفلي بالكلية.

تأتي الندوة مع إنتشار الابتزاز الإلكتروني والذي أحد أشكال الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت حيث يمكن للابتزاز الإلكتروني  بعمل تهديدات بإفشاء معلومات تمس الحياة الشخصية للفرد أو شرفه وقد يصل الأمر إلى إجبار الضحية على تنفيذ أعمال غير قانونية 

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