إصابة طفلة أفريقية في حريق شقة سكنية بزهراء مدينة نصر

أصيبت طفلة 6 سنوات تحمل جنسية دولة أفريقية باختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بزهراء مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة طفلة تدعي "أميرة ص" 6 سنوات، تحمل جنسية دولة أفريقية، جري نقلها مصابة باختناق إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.