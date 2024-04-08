تحرك برلماني بشأن اندلاع حريق بجوار مسجد السلطان أبو العلا التاريخي بالقاهرة

أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف والسياحة والآثار، بشأن اندلاع حريق بجوار مسجد السلطان أبو العلا التاريخي بمحافظة القاهرة.

وأوضحت، في طلبها، أن الحفاظ على المساجد الأثرية أمر مهم للغاية للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، متسائلة عن وجود نظام إنذار للحريق داخل المسجد من عدمه.

وأكدت، أنه يجب تركيب أنظمة إنذار الحريق عالية الجودة في المساجد الأثرية لاكتشاف أي علامة للحريق بسرعة وتنبيه السلطات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.

وتساءلت: "هل يتم إجراء الصيانة الدورية؟"، مشيرة إلى ضرورة إجراء صيانة دورية وفحص فني للنظام الكهربائي وأنظمة التبريد والتهوية والأجهزة الكهربائية الأخرى في المسجد، واستبدال أي أجزاء تالفة أو فاسدة فورًا لتجنب حدوث مشاكل كهربائية تسبب الحرائق.

وشددت على أهمية تجهيز المساجد الأثرية بأنظمة إطفاء الحريق الفعالة، حيث يمكن استخدام أنظمة الرش المائي التلقائي أو أنظمة الرش الكيميائي للتحكم في الحرائق وإخمادها قبل أن تنتشر.

وطالبت النائبة بتوعية الموظفين والمشرفين والزوار بأهمية السلامة من الحرائق، وتعليمهم كيفية التصرف في حالة نشوب حريق، فضلا عن الحد من استخدام المواد القابلة للاشتعال في المساجد الأثرية، مثل الستائر والسجاد غير المقاوم للنار.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد أبو العلا التاريخي وامتدت النيران لأحد المنازل، وأجزاء من ميضة مسجد أبو العلا التاريخي، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، للسيطرة على النيران وإخمادها