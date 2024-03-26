غرفة السياحة: الخميس آخر موعد لسداد مقابل خدمات الحج بالكامل

شددت وزارة السياحة والآثار، على ضرورة التزام شركات السياحة بالتوقيتات المعلنة من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن إنهاء إجراءات موسم الحج 1445 هـ، والترتيبات المتعلقة بالحجوزات وتحويل الأموال، وذلك للاستعداد المبكر للموسم.

وتلقت وزارة السياحة، تعميم وزارة الحج السعودية والذي أكد أن مرحلة إصدار تأشيرات الحجاج قد بدأت منذ 20 شعبان 1445 هـ، وسوف تنتهي في 20 شوال، وذلك وفقا للمخطط الزمني المعلن من وزارة الحج والعمرة، مطالبة الشركات السياحية المنفذة بضرورة تغذية حساباتها على المسار الإلكتروني من خلال حساب موحد لمكتب شؤون الحج.

بدورها خاطبت غرفة شركات السياحة اليوم، كافة الشركات المنفذة لبرامج الحج مطالبة إياها بسرعة إيداع وتحويل كافة قيم الخدمات المقدمة للحجاج من سكن ونقل وطوافة ورسوم إصدار التأشيرة والتأمين، بنسبة 100%، وذلك بحد أقصى يوم الخميس 28 مارس الجاري، الموافق 18 رمضان، حتى يتسنى للغرفة إنهاء إجراء التحويل إلى المملكة العربية السعودية وتغذية حسابات الشركات بالمسار الإلكتروني.

وأكدت الغرفة، أن عملية تحويل الأموال تستغرق وقتا طويلا وإجراءات عديدة، بخلاف ما تتضمنه الفترة المقبلة من إجازة عيد الفطر، وحتى تتمكن الشركات من إبرام عقود الطوافة والسكن والنقل وتكوين حزم الخدمات، واستصدار تأشيرات الحجاج قبل حلول 20 شوال، محذرة: "وتخلي الغرفة مسؤوليتها عن إمكانية وصول أي مبالغ إلى محفظة الشركات بالمسار الإلكتروني يتم إيداعها أو تحويلها بعد الخميس 28 مارس، كما تتحمل الشركة كافة مسؤوليتها أمام الحجاج ووزارة السياحة، والجهات المعنية، بشأن إصدار تأشيرة الحجاج".