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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الفرنسي: لا يمكن استبعاده إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لا يمكن استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، لكنه رأى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليًا.

وأكد ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا أمس الإثنين، "لا يوجد إجماع اليوم لإرسال جيوش على الأرض بطريقة رسمية ومضمونة.، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء.، سنفعل كل ما هو ضروري لكي لا تتمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب" لأمن أوروبا.

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنّ حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفًا لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون إنه تقرر "إنشاء تحالف" لتوجيه "ضربات في العمق" وبالتالي لتزويد أوكرانيا بـ "صواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى".

الرئيس الفرنسي قوات غربية أوكرانيا إيمانويل ماكرون