هلا شريف تقدم ألبوم "تلف وتدور" ضد موسم الفالنتين

تقدم الفنانة هلا شريف ألبوم جديد بعنوان "تلف وتدور"، وهو عمل فني يتمحور حول العلاقات السامة، ويطلق الألبوم تزامنا مع عيد الحب.

يتألف الألبوم من أربع أغنيات هى "شوك وسكاكين"، "مسيكب"، "سلام"، والأغنية الرئيسية "تلف وتدور".

عن هذا العمل تقول هلا في بيان صحفي : أغاني هذا الألبوم تمثل المشاعر الإنسانية وأقدمها لكل القلوب المكسورة التي تستحق الأفضل".

وتتابع:" ومن خلال هذه الأغاني أقدم أغنيات استثنائية تحمل فكر موسيقي متطور وجديد، عمل يحمل روية فنية متنوعة من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية، وألحان تترجم الحالة، وأشعر بسعادة كبيرة بتقديم عمل متميز يحمل قيمة فنية خاصة أتمنى ان تنال إعجاب واستحسان الجمهور".