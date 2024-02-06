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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر

اعتماد الشهادة الإعدادية
اعتماد الشهادة الإعدادية
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تنشر "البوابة نيوز" أسماء الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية في نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول 2023/2024 والتي اعتمدها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بنسبة نجاح 76.10%.

وجاءت أسماء الطلاب كالتالي:

1 - مريم عبد السلام محمود - مدرسة المحاميد بحرى الإعدادية أرمنت.

2 - مهند محمد عبد الكريم - مدرسة المطاعنة الإعدادية.

3 - غيداء أحمد محمد - مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

4 - ياسمين علي أحمد - مدرسة أم المؤمنين الإعدادية المشتركة. 

5 - إسراء محمود أحمد - مدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة.

6 - فاطمة حسين سيد - مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

7 - شيماء أحمد مصطفى - مدرسة البياضية الإعدادية للبنات.

8 - يوسف أحمد عبيد - مدرسة الأقباط الإعدادية بنين.

9 - بسنت أبو بكر نافع - مدرسة الدقيرة الإعدادية.

10 - عبد الرحمن أحمد أبو الحسن - مدرسة حاجر كومير الإعدادية.

11 - فارس محمد عاشور - مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام بالنمسا.

12 - آيه عبد السلام طايع - مدرسة الدقيرة الإعدادية.

13 - جوى مدحت رشدى - مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

14 - تقى محمود بركات - مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنات.

15 - فيبى شايب فوزى - مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

16 - شيماء عبد السلام محمد - مدرسة الديمقراط الإعدادية المشتركة.

17 - ميادة محمد عبد الدايم - مدرسة المساوية الإعدادية.

18 - على محمد على - مدرسة على العديسى الإعدادية.

19 - فاطمة أحمد شعبان - مدرسة المعلا الإعدادية.

20 - معتصم مطر مغربى - مدرسة أم المؤمنين الإعدادية المشتركة.

21 - رضوان إبراهيم عبد الستار - مدرسة حاجر كومير الإعدادية. 

22 - محمد بغدادى احمد - مجمع المريس تعليم أساسي.

23 - يوسف رياض درياس - مدرسة العضايمة الاعدادية تعليم أساسي. 

24 - سمر محمد محمود - مدرسة الدقيرة الاعدادية. 

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد اعتمد اليوم الثلاثاء، نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.10% للفصل الدراسى الأول 2023 / 2024، مهنئأ كافة الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية

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