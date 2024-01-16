ضبط المتهم بقتل ابن عمته في مشاجرة بالمنيرة الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل المتهم بقتل نجل عمته طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وتلقى المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص به آثار طعنة نافذة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع والدة المجني عليه وبسؤالها أفادت بنشوب مشاجرة بينها وبين نجلها المجني عليه بسبب طلبه مبلغ مالي ورفضها ذلك وخلال ذلك تدخل نجل شقيقها لحل الشجار، فتحول الأمر بين الشابين إلي مشاجرة تعدي خلالها المتهم علي ابن عمته بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.