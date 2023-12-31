الأرصاد: استقرار الطقس آخر أيام 2023.. وانخفاض درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرارا في استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، والظاهرة الجوية المؤثرة ستكون الشبورة المائية الكثيفة حيث تنخفض الرؤية في بعض الأماكن، لافتةً إلى أن فرص الأمطار اليوم موجودة بشكل كبير ومؤثر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتمتد بفرص أضعف في المناطق الداخلية بجنوب الوجه البحري، ولن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة الجوية.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ الشبورة تستمر حتى سطوع أشعة الشمس وتبدأ الرؤية الأفقية في التحسن، ونشعر في فترة النهار بزيادة سطوع أشعة الشمس، وهو ما يجعلنا نشعر بالطقس الشتوي الدافئ المعتدل تماما نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وطقس مائل للحرارة على المناطق الجنوبية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات تنخفض قيم الحرارة، وهذا الانخفاض يكون محسوسا في ساعات الليل المتأخر، حيث نشعر بالبرودة بشكل كبير في فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، لأن الصغرى في فترة الليل تنخفض على القاهرة الكبرى وتكون ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة المفتوحة تنخفض قيم الحرارة بشكل أكبر لتقل عن 10 درجات مئوية».

