محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف النهائية بنفق عرابي بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف النهائية والجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 متر بكل اتجاه ومتوسط عرض 14-20 متر، وذلك بعد أن تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة تمهيداً لوضع طبقه الأسفلت النهائية لتنتهي بذلك أعمال الرصف بالنفق وتشغيله رسمياً أمام حركة السيارات للقضاء على الزحام المروري داخل المدينة.

شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بمحيط نفق عرابي باتجاه شارع فاروق وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإنهاء أعمال الصيانة الجارية للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الإلتزام بمراعاة إضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلائم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية، أن مشروع انشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

اطمأن المحافظ على استمرار عمل النقطة الثابتة بمحيط ميدان المحطة والمشكلة من رئاسة حى أول وشرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة للتصدي ومنع تواجد الباعة الجائلين وبالميدان وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

رافق المحافظ في الجولة المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة والعقيد محمد سالم وكيل إدارة مرور الشرقية.