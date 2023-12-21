الاتحاد الروسي: الغرب قام بارتكاب خطأ فادح بفرضه عقوبات على روسيا

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتيفينكو، اليوم /الخميس/، أن الغرب ارتكب خطأ فادحًا بفرض عقوبات على روسيا، والاستهانة بشكل كبير بقدرة البلاد على الصمود.

وقالت ماتيفينكو -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لقد ارتكبت الدول الغربية خطأ كبيرا من خلال التقليل من قدرة بلدنا على الصمو، لقد توقعوا حربا سريعة، والآن هناك بالفعل 18 ألف عقوبة تم فرضها بالفعل، ولم يعد أحد يحسب هذه العقوبات، إلى جانب الهستيريا المعادية لروسيا التي أطلقوها في العالم واستخدم أوكرانيا لمواجهة روسيا".

وأضافت: "لقد اعتقدوا أن الاقتصاد الروسي سوف ينهار الآن بسرعة، وسوف تنهار روسيا من الداخل، وسوف ينتصرون، حيث فشل هجومهم المضاد الذي تحدثوا عنه كثيرا، علاوة على ذلك، فإن الأهداف التي حددوها، لم يحققوها، كما أشارت إلى أن شروط روسيا للتفاوض مع أوكرانيا ظلت هي نفسها منذ البداية، ولن تتغير ".

كما أظهرت أن اليوم وضعت روسيا الشروط التي بموجبها تكون مستعدة للمحادثات، "لقد تم التعبير عن هذه الشروط منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وإلى أن يتم الوفاء بها، لا يمكننا التصرف بطريقة أخرى"، بحسب قولها.

وشددت ماتيفينكو على أنه يتعين على روسيا تحقيق الأهداف المحددة في العملية العسكرية الخاصة حتى تتوقف أوكرانيا عن استخدامها كوسيلة معادية لروسيا وتهديد أمنها وسيادتها، مؤكدة أن روسيا لن تتراجع عن هذه المتطلبات.

وأوضحت أن أهداف الغرب واضحة، مشيرة إلى "أنهم يعتقدون أن هذا هو أفضل استثمار لهم، في حين أنهم لا يستطيعون إلا بالمال، وبمبالغ صغيرة في الواقع، إجبار روسيا على الخضوع للأوكرانيين".