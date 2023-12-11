محافظ الفيوم يتابع انتهاء التصويت باليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، أعمال إنتهاء اليوم الثاني من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، كما تأكد من غلق كافة اللجان الفرعية بمختلف قري ومراكز المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها إعتباراً من الساعة التاسعة من صباح غدٍ الثلاثاء آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، وحتى التاسعة مساءً.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ الفيوم، بحجم الإقبال من الناخبين على اللجان الانتخابية فى اليوم الثاني، معرباً عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية خلال اليوم الأخير من ماراثون الانتخابات الرئاسية، والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم تخصيص الخط الساخن (114) لتلقى أية شكاوى، بجانب أرقام الأزمات والطوارئ بديوان عام محافظة الفيوم 0842168041و 0842168042و0842168043، لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار عمليات تصويت المواطنين في سهولة ويسر.