ads
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتخابات الرئاسة 2024.. محافظ دمياط: اقبال كبير منذ بداية الفترة الثانية

دمياط
دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انه شهدت اللجان الانتخابية إقبال كبير من المواطنين بعد استئناف عملية التصويت بالفترة الثانية لليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية،  حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  فتح اللجان وانتظام سير العملية الانتخابية بجميع المناطق.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى وجود تنسيق كامل مع جميع الجهات على مدار الساعة للتيسير على المواطنين للادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم بصناديق الاقتراع كحق دستوري وواجب وطنى للجميع ، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولاً بأول من خلال غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الانتخابات الرئاس الدكتورة منال عوض الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة العملية الانتخابي