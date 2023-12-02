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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تتسلم حزمة مساعدات عسكرية جديدة من ألمانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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أعلنت الحكومة الأوكرانية تسلمها اليوم السبت حزمة مساعدات عسكرية ألمانية جديدة شملت طلقات ذخيرة ومواد متفجرة ومركبات.
وأوضحت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراينفورم" أن كييف تلقت ضمن هذه الشحنة العسكرية 3840 طلقة ذخيرة 155 ملم، و250 مجموعة تتألف من أدوات تحتوي على مواد متفجرة، ومركبتين لحماية الحدود، ونظام هوائي متنقل، و25 جهاز تحديد مدى الليزر، علاوة على خمسة أنظمة للكشف عن المسيرات.
وحسب الوكالة، تشمل حزمة المساعدات الجديدة من ألمانيا أيضا 4 قطارات جرارة و4 مقطورات و8 شاحنات زيتروس وثلاث مركبات (شاحنات وحافلات صغيرة ومركبات صالحة لمختلف التضاريس).
وإلى جانب ذلك، أمدّت الحكومة الألمانية أوكرانيا بـ 15 بندقية دقيقة و60 ألف طلقة ذخيرة.

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