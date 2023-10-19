الحكومة الموريتانية تدين العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة

أدان مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، العدوان الإسرائيلي، الذي يتعرض له الأبرياء في قطاع غزة.

وأكدت الحكومة الموريتانية في بيان مساء الأربعاء استنكارها بأشد العبارات المجزرة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال، والتي خلفت مئات الشهداء والجرحى.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الجريمة البشعة ضد الإنسانية، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين والمرافق الصحية، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وكانت موريتانيا قد أعلنت الحداد ونكست الأعلام ثلاثة أيام؛ تضامنا مع ـبناء فلسطين في هذه الأحداث الأليمة.