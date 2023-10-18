برلماني: ندعم موقف القيادة السياسية في ملف القضية الفلسطينية

أعلن النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، دعمه لموقف القيادة السياسية المصرية، وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف القضية الفلسطينية، في ظل الاعتداءات الوحشية والمجازر الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.



وأدان "شكيب" في تصريحات صحفية اليوم، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين العزل، مطالبا بمحاكمتها أمام محكمة العدل الدولية.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين، وإقامة ممرات لإجلاء المصابين والعالقين.

واختتم شكيب: "الشعب المصري العظيم يدعم القيادة السياسية الحكيمة، ويقف خلفها صفا واحدا فيما تتخذه من قرارات تحافظ على أمن مصر القومي".