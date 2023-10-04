اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر| العميد محمد عبدالمنعم يكشف ماذا فعل الطيارون بعد ضرباتهم الموجعة للعدو

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، فى حرب السادس من أكتوبر، إن القوات المسلحة المصرية دكت حصون العدو وهزت ثقته في نفسه، وكان عنصر المفاجأة هو السبب الرئيسي في عدم تماسك قوات العدو.

وأضاف عبدالمنعم، خلال ندوة «البوابة نيوز» لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، في اليوبيل الذهبي لذكري انتصارات العزة والكرامة، أنه بعد عودة القوات الجوية من تنفيذ ضرباتهم الموجعة للعدو تمايل الطيارون بطائراتهم يمينا ويسارًا ابتهاجًا بنجاح ضرباتهم، وتوالت ضربات المدفعية المصرية بعد ذلك، لتكبيد العدو أكبر خسائر.

واشار عبدالمنعم، إلى أن قوات العدو الاسرائيلي لم تكن مستعدة لمواجهة وابل الطلقات المدفعية، والصواريخ الجوية، التي كانت كالمطر تنزل عليهم من كل مكان بشكل مفاجئ.

يذكر أن العميد محمد عبدالمنعم يوسف، عمل قائداً للفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب السادس من أكتوبر، والتحق بالكتيبة 335 فور التخرج مباشرة من الكلية الحربية، وكان أول منطقة خدم بها هي جبل مريم الذي يطل على بحيرة التمساح وقناة السويس.