نصر عبده: يجب توثيق قصص أبطال أكتوبر لتكون مرجعًا للمصريين

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، نائب أول رئيس التحرير التنفيذي لـ«البوابة نيوز»، إن ذكري انتصار حرب أكتوبر، عيد لكل المصريين والعرب، وهو شئ يدعو للفخر بأبطال القوات المسلحة المصرية.

وأضاف عبده، "خلال ندوة "البوابة نيوز" لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، إن هناك قصص وبطولات كبيرة لأبطال حرب أكتوبر المجيدة، يجب أن يتم تسجيلها وتوثيقها لتكون مادة تراثية يحتفظ بها المصريين لتكون مرجعًا لهم بعد سنوات.

ونقل عبده، ترحيب وتكريم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي، بضيوف صالون البوابة نيوز من أبطال حرب أكتوبر في الذكرى الخمسين للانتصار.