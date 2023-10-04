ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نصر عبده: يجب توثيق قصص أبطال أكتوبر لتكون مرجعًا للمصريين

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، نائب أول رئيس التحرير التنفيذي لـ«البوابة نيوز»، إن ذكري انتصار حرب أكتوبر، عيد لكل المصريين والعرب، وهو شئ يدعو للفخر بأبطال القوات المسلحة المصرية.
وأضاف عبده، "خلال ندوة "البوابة نيوز" لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، إن هناك قصص وبطولات كبيرة لأبطال حرب أكتوبر المجيدة، يجب أن يتم تسجيلها وتوثيقها لتكون مادة تراثية يحتفظ بها المصريين لتكون مرجعًا لهم بعد سنوات.
ونقل عبده، ترحيب وتكريم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي، بضيوف صالون البوابة نيوز من أبطال حرب أكتوبر في الذكرى الخمسين للانتصار.

ads
ads