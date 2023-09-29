أستاذ تخطيط: طفرة كبيرة في مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة

كشف الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، عن جهود الدولة في ملف الإسكان لما يخدم من قطاع كبير جدًا من المواطنين يصل إلى ملايين المواطنين في القرى والحضر.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك طفرة كبيرة بمصر في مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة.

وأضاف أن السكن يشمل الأولوية الأولي للمواطن ولذلك كان نهج القيادة السياسية منذ 2014 انتهاج سياسة عمرانية توفر المسكن للمواطن المصري باختلاف الفئة الاقتصادية التي ينتمي إليها.

وأشار فرج إلى أن الهدف الأساسي للقيادة السياسية رفع جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بمسكنه عبر الانتهاء تمامًا من الإسكان شديد الخطورة.