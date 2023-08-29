السياحة توجه بتوعية العاملين في الفنادق بخطورة التحرش بالنزلاء

خاطبت الادارة المركزية للمنشأت الفندقية والانشطة بوزارة السياحة، غرفة الفنادق برئاسة علاء عاقل، بضرورة التزام الفنادق بتنظيم دورات تدريبية لتوعية العاملين بكافة السلبيات الناتجة عن التحرش بالنزلاء.

وقال محمد عامر رئيس الادارة، في خطابه، انه في إطار متابعة الوزارة لجودة الخدمات السياحية المقدمة ورفع مستوى وكفاءة أداء العاملين بالمنشآت الفندقية يجب العمل على تلافي كافة السلبيات الناتجة عن الممارسات التي قد تقع من بعض العاملين مثل التحرش بالنزلاء، مشيرا إلى انه يجب ان تلتزم الفنادق بتنظيم دورات تدريبية في مجال زيادة توعية العاملين بثقافة التعامل مع السائح واهمية القضاء على الممارسات الخطأ من بعض العاملين مثل التحرش بالنزلاء سواء المصريين أو الأجانب بكافة صور التحرش وأشكاله بأعتبار ذلك جريمة سياحية وجنائية يعاقب عليه قانون العقوبات .

وأشار عامر الى أهمية تغليظ العقوبات الادارية داخل الفنادق تجاه العامل الذي يثبت ارتكابه مثل تلك الجريمة، لافتا الى ضرورة إبلاغ الوزارة بأي واقعة تحدث في هذا الشأن وباسم العامل وبياناته لوضعه على القائمة السوداء بقائمة بيانات العاملين وذلك حفاظا على سمعة البلاد السياحية.

وحذر من أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن في ضوء أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بالمنشأت الفندقية والسياحية.