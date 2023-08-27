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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابى يدير مصنع إستروكس فى السلام (صور)

المضبوطات
المضبوطات
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نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تصنيع مخدر الإستروكس وترويجه بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الإستروكس لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة (أول السلام)بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما..وبحوزتهما(كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت كيلو جرام –أدوات ومعدات التصنيع –عدد 36 قطعة سلاح نارى "براشوت" - سيارة – سلاح أبيض - مبلغ مالى).

 

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إتجار بالمواد المخدرة أستروكس القاهرة