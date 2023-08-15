لقاء مفتوح مع الأديبة رشا زيدان حول قصصها الصوفية

استضافت مكتبة مصر الجديدة الكاتبة رشا زيدان، في ندوة تحدثت فيها عن قصصها الثلاثة الصوفية "روح" و"لك وحدك" و"هو أنت"، والتى تأتى من خلال البرنامج الشهرى للمكتبة الحافل بالأنشطة الأدبية والثقافية والفنية والإبداعية، والتى تخاطب كافة فئات المجتمع العمرية والاجتماعية.

رشا زيدان حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة القاهرة.

وتدور أحداث رواية روح حول «روح» وأصدقائها: المغني الصوفي «براء»، والكاتب «نور» وزوجته المغربية «حياة»، وصديقتهم الجديدة «رشا» التي يفتحون لها طاقات الارتقاء الصوفي والسمو الروحي، تمر «روح» بعذاب تجربة حب مستحيل مع من تهواه، وتعيش صراعًا مزلزلًا بين ما يريده المرء وما ليس مسموحًا له به، ما بين قونيا والقاهرة ولندن والمغرب تتحرك مصائر روح التي ودَّعت حياتها ووطنها لتنفذ الرؤيا التي أمرتها بهجر حبيبها، ونور الذي يسعى إلى الارتقاء الروحي بينما يزداد شوقه إلى روح، وحياة التي تحاول مرَّة أخرى ترتيب حياتها وزواجها، وبراء الذي يقابل مَن قد تكون حب حياته. فهل سترتاح هذه النفوس؟