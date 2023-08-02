استدرجه إلى شقته وانهار عليه بآلة حادة..الإعدام شنقا لقاتل طفل الغردقة "الأصم"

أيدت محكمة سفاجا اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على ع ح م - قاتل طفل فهد محمود طالب مدرسة الصم البكم بالغردقة.

وتعود القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن البحر الأحمر إخطارا بتغيب الطفل فهد محمود 12 سنة طالب في مدرسة الصم والبكم من أمام منزله بأحد الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع النصر جنوب مدينة الغردقة.

وعلى الفور تشكلت قوة بحثية من رجال مباحث قسم أول الغردقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لكشف غموض عملية الاختفاء.

وبعد يومان من الاختفاء عثر عليه جثة هامدة في ملاءة سرير، ومكبل بالاحبال اسفل احد سلالم عقار بمنطقة أبو عشرة بالغردقة.

وعقب استجواب القانطين بالعقار والمسؤولين عن الحراسة، تبين من نتائج التحقيق، ان مرتكب الواقعة يدعى علي ع ح م- يعمل سائق تاكسي بصحبة صديق له ويقيمان بشقة بالدور الثالث بذات العقار التي عثر فيه علي جثة الضحية.

علي الفور تم تفريغ الكاميرات بالشوارع المؤدية من شقة المتهم وحتي منزل الضحية، حتى توصل رجال المباحث الي لقطة يظهر فيها القاتل مصطحبا للضحية سيرا علي الأقدام متجهين الي مكان العثور علي جثته.

فيما أصدر مدير أمن البحر الأحمر، اللواء محي سلامة، تعليماته بسرعة القبض علي المتهم قبل أن يفر هاربا إلى إحدى المحافظات المجاورة.

وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن البحر الأحمر عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لعملية الطبي واستخراج اذن النيابة من ضبط المتهم، الذى اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة.

وأصدرت محكمة سفاجا حكمها بعد الاطلاع علي الادلة واعترف المتهم بجريمته بالإعدام شنقا.

وكانت الاجهزة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، قد ألقت، السبت الموافق الثاني عشر من شهر مارس لعام ٢٠٢٢، القبض على المتهم بقتل الطفل فهد م م ع 14 عامًا، الطالب فى الصف السادس بالمدرسة الفكرية بالغردقة، وذلك بعد العثور على جثته ملقاة داخل إحدى العمارات بمنطقة أبو عشرة بالغردقة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.



وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرته لدفنها وتكليف مباحث قسم أول الغردقة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الحادث وبيان ملابساته.

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