الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا للأهلي في القمة 126

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

ويعود الفريق الأبيض للتدريبات صباح اليوم، بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب تحقيق الفوز علي فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 59 في المركز الثالث، بعد الفوز 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارةو في 7 مواجهات أخرى.

على الجهة الأهلي يغرد الأهلي منقردًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، ويحتاج إلى نقطتين فقط لحسم بطولة الدوري العام بشكل رسمي.