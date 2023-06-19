اقرأ غدا في "البوابة".. جنين.. ملحمة مقاومة.. 5 شهداء فلسطينيين بينهم طفل و66 إصابة خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 20 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جنين.. ملحمة مقاومة.. 5 شهداء فلسطينيين بينهم طفل و66 إصابة خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي

قضية التعليم أولوية قصوى.. السيسي يوجه بتحقيق أكبر استفادة من بنك المعرفة

درع السماء الأوروبية.. مشروع يُفجّر الخلافات بين فرنسا وألمانيا

لقاء "بلينكن" و"بينج" في بكين.. زيارة البحث عن التوافق المفقود

حرب روسيا وأوكرانيا.. إيران تخشى تبعات التورط في دعم موسكو

وزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي