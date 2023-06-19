ads
الإثنين 19 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. جنين.. ملحمة مقاومة.. 5 شهداء فلسطينيين بينهم طفل و66 إصابة خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 20 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جنين.. ملحمة مقاومة.. 5 شهداء فلسطينيين بينهم طفل و66 إصابة خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي
قضية التعليم أولوية قصوى.. السيسي يوجه بتحقيق أكبر استفادة من بنك المعرفة
درع السماء الأوروبية.. مشروع يُفجّر الخلافات بين فرنسا وألمانيا
لقاء "بلينكن" و"بينج" في بكين.. زيارة البحث عن التوافق المفقود
حرب روسيا وأوكرانيا.. إيران تخشى تبعات التورط في دعم موسكو
وزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي

جنين السيسي فرنسا روسيا