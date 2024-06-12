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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. توافد الطلاب على اللجان استعدادا لأداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة 2024، على اللجان الامتحانية، استعدادا لأداء مادتي الاقتصاد والإحصاء.

ويتم تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية، لمنع اصطحاب التليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية، داخل لجنة الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لطلاب الثانوية العامة، بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإجراء عملية التفتيش، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة عامة، مادة الاقتصاد في الفترة الأولى، لمدة ساعة ونصف الساعة.

  كما يواجه الطلاب في الفترة الثانية امتحان الإحصاء، لمدة ساعة ونصف الساعة.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية  (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب  المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.

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