بسبب تناولهم وجبة كشري.. تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة في الفيوم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة "زوجين وطفليهما" بحالة تسمم حادة جراء تناولهم وجبة كشري فاسدة من أحد المطاعم، مساء اليوم السبت، بدائرة محافظة الفيوم، حيث فوجئت الأسرة بإصابتهم بإعياء شديد وقئ وغثيان الواحد تلو الآخر، حيث ظهر على الأطفال في بادئ الأمر ثم بدأ في الظهور على والديهما تباعًا، وذلك بعد تناولهم وجبة الكشري بوقتٍ قليل.

وعلى الفور، استغاث رب الأسرة بالإسعاف التي تولت نقله هو وأسرته إلى أقرب مستشفى، لتقديم الرعاية الصحية.

تلقى اللواء ثروت اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم بتلقيهم استغاثة لنقل أسرة مصابة بحالة تسمم إلى أقرب مستشفى

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد، مقيمة بمنطقة كيمان فارس بدائرة قسم أول الفيوم، بتسمم حاد، جراء تناولهم وجبة كشري فاسدة من أحد المطاعم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة كرم كمال السيد رسلان (48 سنة)، وزوجته غادة عبد الفضيل محمد (38 سنة)، وطفليهما كريم كرم كمال السيد رسلان (10 سنوات)، وغصون كرم كمال السيد رسلان (8 سنوات)، بتسمم حاد، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجامعة بالفيوم.

غسيل معدة ورعاية طبية

وتخضع الأسرة المصابة بالتسمم، إلى عمل غسيل معدة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم الآن، وحالتهم مستقرة بحسب مستشفى الفيوم الجامعي.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.