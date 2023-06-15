طلب إحاطة بشأن غياب الرقابة علي حمامات السباحة بجامعة أسيوط

تقدم النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن

عدم وجود رقابة وكذلك مدربين ومراقبين على حمامات السباحة المتواجده داخل جامعة أسيوط مما أدى إلى غرق أحد المواطنين داخل حمام السباحة في 11 يونيو الماضي.

وقال النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن واقعة الغرق تكشف عن وجود إهمال جسیم في إدارة تلك الحمامات بالجامعة، الأمر الذي يتطلب المحاسبة ومعاقبة المقصرين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حمامات السباحة من المنشآت الرياضية التى تتطلب اهتمام وصيانة ورقابة مستمرة من جانب المسئولين والإدارة، بالإضافة إلي أهمية وجود مدربين ومراقبين خلال فترة التمرين أو تواجد متدربين بحمام السباحة.

وطالب النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعادة تقييم كافة إجراءات الرقابة والسلامة بمختلف حمامات السباحة بمحافظة أسيوط للتأكد من سلامة تلك الإجراءات وعدم تكرار مثل تلك الحوادث الأليمة.