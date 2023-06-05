هاني شنودة يحتفى بمشواره الفنى فى التجمع الخامس

يحيى الموسيقار الكبير هاني شنودة حفلًا موسيقيًا يوم 16 يونيو الجاري على أحد مسارح التجمع الخامس، وبمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين على الساحة الغنائية المصرية على رأسهم الفنانة سيمون، التي رافقتها ألحان «شنودة» في مسيرتها الفنية لسنوات، والمطربة دينا الوديدي، صاحبة التعاون الأحدث مع «شنودة» في أغنيتهما «إحكيلي»، والمطربة الشابة نوران أبوطالب.

ويقدم «شنودة» خلاله مجموعة من أبرز ألحانه ومقطوعاته الموسيقية التي أثّرت لأكثر من 50 عاما في المشهد الفني المصري، وتعاون خلالها مع مجموعة من أبرز الفنانين المصريين.

ويأتي الحفل بعد حدث تاريخي جديد في مسيرة الموسيقار، وهو حصوله على جائزة الدولة التقديرية، حيث أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الثلاثاء الماضي، منح الموسيقار هاني شنودة، جائزة الدولة التقديرية في الفنون، وذلك لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الموسيقية على مدار سنوات من مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي.