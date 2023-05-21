عودة مسن الإسكندرية المصاب بالزهايمر إلى أسرته

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص "مريض بالزهايمر"، بمحافظة الإسكندرية.

باستدعاء شقيقه المتغيب حضر وبرفقته المتغيب، وقرر أن شقيقه تغيب من المنزل عقب خروجه لشراء بعض المستلزمات إلا أنه ضل الطريق نظراً لمرضه بالزهايمر .. وتبين أنه كان موجودا خلال فترة غيابه بدائرة قسم ثان الرمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.