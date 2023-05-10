جامعة بنها تنظم مؤتمرها العلمي السنوي الثاني لطلاب الدراسات العليا

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، مؤتمرها العلمي السنوي الثاني لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية، والذي ينعقد اليوم وعلى مدار يومين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، لمناقشة أكثر من 100 بحث في مجال العلوم التطبيقيه والتكنولوجية، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعمداء الكليات.



شارك في المؤتمر عدد من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وعدد من المتحدثين المتخصصين في المجالات المختلفة للعلوم التطبيقية.

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة علي دمج البحث العلمي بالصناعة بإنشاء حاضنات تكنولوجية تستثمر في مخرجات البحث العلمي، كما تعمل الجامعة علي توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من أجل إنتاج أبحاث قوية ومبدعة تؤدي الى تقدمهم المهني والتعليمي وتساهم في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن العلوم التطبيقيه تلعب دورا هاما في تحقيق أهداف التنموية المستدامة من خلال تقديم أفضل ما يحتاجه المجتمع من متخصصين في مختلف النواحي.

وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طرحت ضمن خطتها الاستراتيجية 7 مسارات يتم تطبيقها من خلال تقسيم الدولة إلى 7 قطاعات علمية هم إقليم القاهره الكبرى والذى من بينه جامعة بنها ثم أقاليم الإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد، مؤكدا أن هذه القطاعات تهدف في مجال البحث العلمي إلى التكامل في جميع التخصصات المتداخلة والمشاركة الفعالة والاستدامة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن مؤتمر العلوم التطبيقيه اليوم وغدا يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في مجال العلوم التطبيقية في ظل التحديات والفرص التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة وذلك لحل جميع المشكلات التي تواجه المجتمع والإنسانية، كما انها تساهم بدرجة كبيرة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أن طلاب الجامعات والدراسات العليا بشكل خاص عليهم دورا كبيرا في بناء المستقبل وبناء مجتمع علمي قادر على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول، قائلا لهم: أنتم تحملون مسؤولية كبيرة في إثراء المعرفة وإنتاج البحوث العلمية ذات الجودة والأصالة و تشاركون في خدمة الإنسانية بأكملها بانتاجكم الفكري من رسائل وأبحاث علمية.

وأضاف " الجيزاوي"، أن تنظيم الجامعة لهذه السلسلة من المؤتمرات العلمية سواء كانت في مجال العلوم التطبيقية او العلوم الانسانيه تهدف إلى بناء قدرات ومهارات طلاب الدراسات العليا مشيرا إلى أن المؤتمرات فرصة للتعلم والتطوير والتحديث، وللتواصل والتفاعل مع الباحثين والخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.