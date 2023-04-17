منها «مضاد للسرطان والبكتريا»| الفوائد الصحية لـ«الهندباء» وطريقة التحضير

الإثنين 17/أبريل/2023 - 07:31 ص

يُعد نبات الهندباء من الأطعمة الغذائية المهمة، التي توفر للجسم العديد من الفوائد، فضلًا عن تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح خبراء التغذية أن الهندباء له قدرة على تقوية البكتيريا المعوية المفيدة أو ما يعرف بالفلورا، فضلًا عن تأثيره المضاد للسرطان.

عناصر غذائية مهمة

تحتوي معظم أجزاء نبات الهندباء على العديد من الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف القابلة للذوبان بالإضافة إلى المركبات الفينولية النشطة بيولوجيًا.

ويحتوي النبات على مركبات نباتية مختلفة مثل الإنولين والكومارين والفلافونويد الأحادي ولاكتونات سيسكيتيربين، وهي مواد لها تأثيرات بعيدة المدى على العديد من الجوانب الصحية المختلفة.

لمساعدة على إنقاص الوزن

ويساعد المحتوى العالي للألياف بالهندباء على تحفيز الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول، وهو أمر مفيد لفقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي.

تأثير مضاد للالتهابات

وأشارت المجلة العلمية إلى أن باحثين وجدوا تأثيرًا مضادًا للهندباء على كل من الالتهابات والسرطان والفيروسات والبكتيريا والفطريات والديدان، كما أنها محفزة للمناعة، ولها تأثير قوي على تعزيز صحة القناة الهضمية.

- طريقة التحضير



يمكن تحضير الهندباء وتناولها كأحد مكونات السلطة أو يمكن تناولها بعد سلقها، ويمكن أيضًا تحميص وطحن جذور النبات واستخدامها لإعداد مشروب منقوع بطعم شبيه بالقهوة وكبديل لها.