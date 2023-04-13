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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسلام عفيفي: ما جرى على مدار عام بالحوار الوطني ينبئ أننا نتجه إلى جمهورية جديدة

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي
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قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن الشعار الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني منذ عام؛ أن مصر تتسع للجميع، والشعار لا يحتاج إلى تفسير أو توضيح أو الدفاع عنه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «هذا الشعار يروج لنفسه، وما جرى على مدار العام ينبئ على أننا نتجه إلى جمهورية جديدة بمواصفات جديدة ورغبة الدولة لوجود جودة للحياة، وأطلقنا عليها حياة كريمة للمواطن، وليس فقط أن نوفر له احتياجات أساسية تكون في متناوله، ولكن تكون أيضا متاحة بأسعار في متناوله يستطيع التعامل معاها».

وتابع: «الرئيس السيسي أطلق نهج بناء الإنسان المصري في الولاية الجديدة، وهذا المنهج أو هذه السياسة تتحدث عن الجمهورية الجديدة، وبناء الإنسان المصري، ومصر تتسع للجميع، ولو وضعنا هذه الشعارات بجوار بعضها البعض سنجد أننا نتحرك بخطوات ثابتة ونعرف إلى أين نتجه بمستقبل أفضل».

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