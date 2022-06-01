شعراوي: تسليم المدفن الصحي بمرسى علم بتكلفة 21 مليون جنيه

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 09:51 ص

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة البحر الأحمر تبلغ حوالي 112 مليون جنيه.

وأعلن وزير التنمية المحلية، تسلم المحافظة اليوم الأربعاء المدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى علم بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 21 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن وزارة التنمية المحلية تتابع علي قدم وساق تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات والحصول على رضا المواطنين.

وأشار "شعراوى"، إلى أنه جار إنشاء ثلاثة مدافن صحية آخرى ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (الغردقة – سفاجا – رأس غارب) بتكلفة 91 مليون جنيه .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة طلبات إبداء الاهتمام التى تلقتها من شركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة مصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية بالمنظومة للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة فى المنظومة الجديدة وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن المدفن الصحى الجديد بالبحر الأحمر تم إنشاؤه علي مساحة 5 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الترشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرف أمن والمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وتابع الوزير، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

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