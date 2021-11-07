رغم الإقالة من تدريب المنتخب.. حسام البدري مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم

الأحد 07/نوفمبر/2021 - 03:06 م

في مفاجأة من العيار الثقيل وضع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، حسام البدرى، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب للمنتخبات فى العالم لعام 2021.

وكات اتحاد الكرة أقال حسام البدري من تدريب الفراعنة يوم 6 سبتمبر الماضي بعد تعادل المنتخب الوطني مع الجابون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال لتراجع النتائج والمستوى وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش.

ورغم إقالة "البدري" من قيادة الفراعنة إلا أن الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء وضعه ضمن قائمة المرشحين معتمدا على النتائج التي حققها مع الفراعنة فى عام 2021 حيث قاد حسام البدري منتخب مصر 4 مباريات رسمية حقق الفوز في مواجهتين وتعادل مثلها، ولم يخسر في أى مباراة.



وينافس حسام البدرى عددًا من المدربين المخضرمين على جائزة افضل مدرب على مستوى العالم أبرزهم الإيطالي روبرتو مانشينى المتوج مع الأزوري ببطولة يورو 2020 ، روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، وفرانك دبوير مدرب هولندا، ولويس انريكى مدرب منتخب إسبانيا بالإضافة للجزائرى جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر وأليو سيسية مدرب منتخب السنغال ومنذر الكبير المدير الفنى للمنتخب التونسى.

وسيتم الاعلان عن الفائز بالجائزة فى نهاية شهر نوفمبر الجارى من خلال تصويت لجنة وهيئة الخبراء بالاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء.

