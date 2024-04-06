الصافي عبد العال: كلمة الرئيس في احتفال ليلة القدر تؤكد موقف مصر الثابت في رفض العدوان على غزة

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر، بخصوص قطاع غزة، أكدت مجددا أن مصر متضامنة تماما مع أهل غزة وإنها لا تتوانى عن بذل الجهد، من أجل إيقاف القتال.

وأكد عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر في طليعة دول العالم التي تدافع عن القضية الفلسطينية وقد ساهم موقفها الجاد والقوي في تحول موقف أغلب دول العالم والولايات المتحدة لإدانة اسرائيل والطلب منها فورا وقف القتال والعدوان على غزة.



وأشار إلى تأكيد الرئيس السيسي، خلال كلمته إن مصر لن تتواني في جهود وقف القتال في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع، وحتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لإقامته دولته المستقلة على 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد عبد العال على ان هذه رسالة واضحة تماما من مصر بموقف قيادتها تجاه الأوضاع في غزة، لافتا إلى أن مصر كذلك صاحبة أكثر من 80 % من جملة المساعدات التي دخلت القطاع ولا تزال طوال 6 أشهر.

واختتم بالقول أن موقف مصر القوي خلال هذا العدوان أرسل رسالة قوية للعالم بضرورة وقفه وخطورة التهجير وأعمال الإبادة الجماعية بالقطاع.