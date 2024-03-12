سلمى أبو ضيف تريند على السوشيال في الحلقة الثانية من "أعلى نسبة مشاهدة"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة أحداثا مثيرة، حيث استيقظت شيماء “سلمى أبو ضيف” على خبر أنها أصبحت "تريند" على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ شقيقتها الصغرى نسمة “ليلى زاهر” بالغيرة منها، ثم تلتقي بإحدى البلوجرز في المولات “هند عبد الحليم” وتشيد بأدائها في الفيديو، وتنتهي الحلقة باكتشاف شيماء علاقة شقيقتها نسمة بحبيبها حسن الذى تحبه شيماء في صمت من طرف واحد.



مسلسل أعلي نسبة مشاهدة من بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، حلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

