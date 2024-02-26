"الغرف التجارية" يزف بشرى سارة حول الأسعار قبل رمضان

قال علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف التجارية، إن صفقة رأس الحكمة تشمل ضخ 24 مليار دولار نقدي خلال شهرين، خلاف تحويل 11 مليار دولار وديعة إمارتية إلى جنيه مصري، وهذا يغطي الفجوة الدولارية للدولة المصرية لعدة سنوات وليس لمدة عام.

وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات جديدة بعد هذه الصفقة التي ستؤدي إلى ثبات سعر الدولار، متوقعًا أن ينخفص سعر الدولار السوق الموازي بالتدريج، وصولًا إلى السعر العادل للدولار.

وأوضح أن الساعات الأخيرة شهدت انخفاضًا كبيرًا للدولار والذهب، وهذا دليل على أن الدولة تتجه في الاتجاه الصحيح، مضيفًا أن الدولة ستقوم بالإفراج عن الكثير من البضائع خلال الأيام المقبلة، وهذا سيساهم في خفض الأسعار قبل شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن مبادرة أهلًا رمضان، والمبادرات المختلفة من وزارة الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وآلاف الشوادر في كافة المحافظات ستساهم في خفض الأسعار، خاصة وأن هذه المبادرات تأخذ السلعة بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك.



