استشهاد 3 فلسطينيين بقصف على منزل في حي الصبرة بغزة

أفاد إعلام فلسطيني، بوجود اشتباكات بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي بحي الزيتون في قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء ارتقاء ٣ شهداء بقصف على أحد منازل الحي، وفقا لخبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٢ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٨ مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٩٢ شهيدا و١٢٣ إصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٩٦٠٦ شهداء و ٦٩٣٧٣ إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ورفعت إسرائيل من تهديداتها لرفح جنوب قطاع غزة.