قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة في عدة بلدات فلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الفجر الأولى يوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا. ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية داهمت عددًا من الأحياء في المخيم ومنازل عائلات الأسرى، وألحقت أضرارًا بها. ومن بين المنازل التي تعرضت للتدمير، منزل المواطن فخر عوضات المقيطي، والد الأسرى الأربعة: إسلام وسائد وصدام وحسن عوضات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة طمون جنوب شرق طوباس. ووفقًا للمصادر المحلية، فإن القوات الإسرائيلية دخلت البلدة بواسطة دوريات عسكرية ونشرت قوات مشاة وقناصة في عدة مناطق داخل البلدة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية اقتحام لمدينة جنين. وأفادت مصادر أمنية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، برفقة آليات عسكرية وجرافات، دخلت المدينة عبر شارع حيفا. وقامت الجرافات بتدمير البنية التحتية في شارع حي الزهراء وشارع محيط تربية جنين وشارع السكة. كما شهدت المدينة حشودًا عسكرية من قوات الاحتلال واندلاع مواجهات عند دوار برقين وقرب قرية كفرقود.

وفي سياق مماثل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم للمرة الثانية خلال الليلة الماضية. وأفادت مصادر أن آليات الاحتلال، بدعم من حرافتين، دخلت المدينة من المحور الغربي وجابت مناطق متعددة فيها، بما في ذلك شارع مسجد المرابطين ودوار العليمي وشارع السكة. وفرضت قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على مداخل مخيم نور شمس وزادت من التعزيزات العسكرية فيه. وقامت الجرافات بتدمير البنية التحتية في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة وشارع جبل النصر وحارتي الدمج والمسلخ في المخيم.

علاوة على ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الفلسطينيين خلال هذه العمليات في مختلف المناطق. وتم نقل المعتقلين إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.