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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يعقد جلسة مع عبدالمنصف بعد رحيله عن الفريق

جلسة مجلس الزمالك
جلسة مجلس الزمالك مع عبدالمنصف
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عقد مجلس إدارة الزمالك، جلسة مع محمد عبدالمنصف مدرب حراس الفريق بعد رحيله عن الفريق الأبيض والتعاقد مع مدرب حراس أجنبي .

حضر الجلسة هشام نصر نائب رئيس الزمالك، وأحمد سليمان وهاني برزي وأحمد خالد أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض . 

وأكد أعضاء الزمالك، لمحمد عبدالمنصف خلال الجلسة أنه من أبناء النادي الأوفياء ولم يقصر في عمله، وأنه سيتولي منصب آخر في النادي بالفترة المقبلة . 

كان الزمالك قد تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزية جوميز مديرا فنيا للفريق، ويعاونه 3 مساعدين أجانب من ضمنهم مدرب حراس مرمي، ويتواجد معه من الجهاز المعاون أحمد مجدي في منصب المدرب المساعد، وعبدالواحد السيد مدير كرة، ورحل عن الفريق معتمد جمال ومحمد عبدالمنصف .

الزمالك محمد عبدالمنصف هشام نصر أيمن مصطفى