مجلس الزمالك يعقد جلسة مع عبدالمنصف بعد رحيله عن الفريق

عقد مجلس إدارة الزمالك، جلسة مع محمد عبدالمنصف مدرب حراس الفريق بعد رحيله عن الفريق الأبيض والتعاقد مع مدرب حراس أجنبي .

حضر الجلسة هشام نصر نائب رئيس الزمالك، وأحمد سليمان وهاني برزي وأحمد خالد أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض .

وأكد أعضاء الزمالك، لمحمد عبدالمنصف خلال الجلسة أنه من أبناء النادي الأوفياء ولم يقصر في عمله، وأنه سيتولي منصب آخر في النادي بالفترة المقبلة .

كان الزمالك قد تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزية جوميز مديرا فنيا للفريق، ويعاونه 3 مساعدين أجانب من ضمنهم مدرب حراس مرمي، ويتواجد معه من الجهاز المعاون أحمد مجدي في منصب المدرب المساعد، وعبدالواحد السيد مدير كرة، ورحل عن الفريق معتمد جمال ومحمد عبدالمنصف .