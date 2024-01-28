حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بالساحل

قررت جهات التحقيق بالساحل اليوم حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الاستروكس بلغت 1.350 كيلو جرام قبل ترويجها علي عملائهم بدائرة القسم ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة .

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين، بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس، وزنت 1.350 كيلو جرام، وميزان حساس وبدائرة قسم شرطة الساحل .

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل ، من ضبط عاطلين عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الاستروكس ، وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات أاقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار ، وتم اقتيادهما الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.