هل يَمثُل المحتل؟| اليوم.. بدء محاكمة إسرائيل في «حرب الإبادة» بقطاع غزة

الخميس 11/يناير/2024 - 12:12 ص

هل تَمثُل إسرائيل للمحاكمة، سؤال يطرحه الكثيرون، بعد الإعلان عن أن، اليوم الخميس، هو أولى جلسات الاستماع في الدعوى القضائية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، ووجهت لها فيها تهمة الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة في فلسطين.

وتستمر الجلسات التي تبدأ اليوم الخميس والجمعة 11 و12 يناير، في العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، ومنحت المحكمة جنوب إفريقيا ساعتين في اليوم الأول لسماع مرافعة فريقها الذي يضم محكمين وحقوقيين.

مصادر إسرائيلية، صرحت بأن تل أبيب سترسل قاضيًا متقاعدًا للمشاركة في جلسة الاستماع اليوم.