مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة 171 جراء انفجارين في محافظة كرمان الإيرانية

أفادت هيئة الطوارئ الإيرانية، في بيان لها لقي 73 شخصا مصرعهم فيما أصيب 171 آخرون اليوم الأربعاء، في وقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

وكانت محافظة كرمان تشهد مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني، حيث يحظى بشعبية كبيرة في إيران.

وأفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار أول ثم انفجار ثان خلال المراسم قرب مسجد "صاحب الزمان" في محافظة كرمان حيث يرقد سليماني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الانفجارين نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين عن بعد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر وهم يعالجون الجرحى في موقع الانفجار.

وقال رئيس الهلال الأحمر في إقليم كرمان،رضا فلاح، للتلفزيون الرسمي "فرق الاستجابة السريعة لدينا تقوم بإجلاء المصابين.. لكن هناك موجات من الحشود تسد الطرق".

ووقع الانفجاران في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث هددت إيران بالانتقام لاغتيال سليماني.

وفي الثالث من يناير 2020، قتل سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب قائد هيئة الحشد الشعبي، جراء غارة جوية أميركية قرب بغداد.