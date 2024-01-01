كيف دمر الاحتلال ميناء غزة؟.. صور

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ميناء غزة ولحق الأضرار بميناء غزة نتيجة للهجوم العسكري الذي شنه الاحتلال المتواصل. حيث تسببت الطائرات والبوارج الحربية في دمار شامل للمنشآت البحرية والمرافق البحرية في الميناء.

كما تم تدمير البنية التحتية للميناء، ما أثر بشكل كبير على قدرته على استقبال البواخر والقوارب ومعدات الصيد.

وأصبحت أجزاء كبيرة من الميناء غير صالحة للاستخدام وغرقت تحت الماء، مما أثر بشكل سلبي على حركة المرور البحرية وعلى القدرة الخروج لصياد الاسماك الذي الغذاء الامان لسكان قطاع غزة في الحصار الشديد المفروض علي القطاع .

ولحقت أيضًا أضرار جسيمة بمخازن الصيادين المجاورة للميناء والتي تحتوي على كل ما يملكه الصيادون من معدات وأدوات الصيد. وقد تعرضت هذه المخازن للدمار التام، حيث غرقت المعدات تحت المياه أو تضررت بشكل كبير، مما يعني أن صيادي غزة فقدوا سبل عيشهم ومصدر دخلهم الوحيد.

وتعد الأضرار الواسعة النطاق لهجمات الاحتلال على ميناء غزة تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وسط تجاهل من الاحتلال للقوانين الدولية وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك الموانئ والمياه الإقليمية.