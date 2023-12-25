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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إمام عاشور يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك سيراميكا بكأس السوبر المصري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أحرز إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول في شباك سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال الذي تستضيفه الإمارات للمرة الأولى بالشكل الجديد بمشاركة 4 أندية.

وجاء هدف الأهلي عقب مراوغة من أمام عاشور لتصطدم بالعارضة في الدقيقة ٩٤ من الوقت بدل الضائع. 

وفي الدقيقة 35 تعرض محمد الشناوي حارس الأهلي للإصابة وخرج من الملعب ودخل بدلا منه مصطفى شوبير.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

 

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري واحمد بيكهام ورجب نبيل وأحمد هاني.
خط الوسط: أحمد قندوسي ومحمد إبراهيم ومحمد عادل ومحمد عنتر ومحمود زلاكة
الهجوم: أحمد ياسر ريان.

 

 

 

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