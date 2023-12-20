الزمالك يصل ملعب 11 نوفمبر لخوض لقاء ساجرادا بالكونفدرالية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب 11 نوفمبر، استعدادًا لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.