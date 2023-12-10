الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس حزب المؤتمر يدلي بصوته ويثمن احتشاد المصريين أمام اللجان

ادلي الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنه مدرسة صلاح الدين بالقاهرة الجديدة .

وأعرب رئيس حزب المؤتمر، عن سعادته بالمشهد الحضاري للناخبين امام مراكز الاقتراع، لافتا الي أن احتشاد المصريين وأمام اللجان وكثافة المشاركة موقف مشرف و رسالة للعالم، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية.



وأضاف رئيس حزب المؤتمر، ان الشعب المصري اكد اننا قادرين علي مواجهة التحديات والصعاب، وأنهم يثقون في مؤسسات بلدهم وقيادتها ويدعمونها صفا واحد في مواجهة شتى التحديات الخارجية التى تواجه البلاد .

وأوضح رئيس حزب المؤتمر ان حشود الناخبين من أبناء الشعب المصري أثبتت انه حريص علي القيام بذلك الواجب الوطنى من أجل دعم البلاد في مواجهة التحديات الخارجية واستكمال مسيرة التنمية والانجازات داخل البلاد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.