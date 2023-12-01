منذ انتهاء الهدنة.. 109 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، الجمعة، بأن حوالي 109 استشهدوا وأصيب عشرات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في القطاع، منذ انتهاء الهدنة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وكانت حصيلة سابقة أفادت باستشهاد 70 فلسطينيا وإصابة عشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق سكنية، خاصة في جنوب ووسط غزة.

وانتهت الهدنة، اليوم الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وبدأ طيران الاحتلال بالقصف في جميع انحاء القطاع .

فيما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، الجمعة، بأن عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وصل إلي ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني، من ضمنهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وتابعت "وفا" أن عدد المصابين وصل لما يزيد على 36 ألف جريح.