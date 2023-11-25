نواب مستقبل وطن دمياط: ندعم السيسي لاستكمال خارطة الطريق

أكد المحاسب علي كيوان أمين محافظة دمياط، في حزب مستقبل وطن، على دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا.

وأضاف، أنه استنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة فنحن نسابق الزمن من أجل الاستحقاق الرئاسي وبالفعل بدأت الزيارات الميدانية للمراكز والأقسام والقرى ومقابلة الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية للعمل علي حل أي مشكلات تواجه سير العملية الانتخابية من خلال توفير الدعم اللوجستي خلال فترة الانتخابات.

واستعرض"كيوان "خطة الحزب في دعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دعم الحزب الكامل للسيد الرئيس، مشيرا إلى كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن إرادة هذه الأغلبية.

ولفت المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة في حزب مستقبل وطن بدمياط إلى حكمة القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته على تحقيق السلام، مؤكدا أن الشعب المصري بكامله مصطف خلف القيادة السياسية.

فيما أضاف المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة علي أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة مؤكدا على تعليمات الأمانة المركزية على الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعمه مشددا على التواجد في الشارع والتواصل المستمر علي جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بالشكل الذي يليق بما يبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه.

وأكد الماشطة ضرورة أن يتم إخطار أمانة المحافظة بأي خطط أو تحركات مستجده للشارع.

وركز النائب أسامة العبد عضو مجلس النواب، على أسباب تأييد الرئيس السيسي ومن بينها مواجهته التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب، مؤكدا أهمية الاستحقاق المرتقب.

وتحدث النائب محمد الحصي عضو مجلس النواب، عن انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، مؤكدا أن هذه النجاحات رسمت صورة مشرفة للجمهورية الجديدة.

